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AntennaDaily

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Настя Ивлеева стала лицом новой кампании 1811

Настя Ивлеева стала лицом новой кампании 1811

Настя Ивлеева стала героиней новой кампании российского бренда 1811 Eighteen One One. Съемка прошла в необычной локации — Институте биоорганической химии РАН, где строгая архитектура и научная эстетика стали частью визуального языка коллекции «Геометрия времени».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Ну антиреклама это же тоже реклама, поэтому так бы никто бы и не знал про существование такого бренда, а также Ивлеева была бы одна из длинноногих ведущих. А так сейчас эту новость смаковать будут.