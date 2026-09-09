Настя Ивлеева стала лицом новой кампании 1811

Настя Ивлеева стала героиней новой кампании российского бренда 1811 Eighteen One One. Съемка прошла в необычной локации — Институте биоорганической химии РАН, где строгая архитектура и научная эстетика стали частью визуального языка коллекции «Геометрия времени».
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почему лицом ? прославилась же опой с брюликом
Ну антиреклама это же тоже реклама, поэтому так бы никто бы и не знал про существование такого бренда, а также Ивлеева была бы одна из длинноногих ведущих. А так сейчас эту новость смаковать будут.
Почему она не голая ей это привычнее