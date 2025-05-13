Ghosts Couples Forecast: EPs Preview Who’s (Maybe) Breaking Up, Who’s Not Getting Together and More

Is there love after life? According to Ghosts, the answer is a resounding “Yes!” Over the CBS comedy’s run, the show’s many spirits have paired up (Thor and Flower), hooked up (Trevor and Hetty) or almost gotten hitched (Isaac and Nigel).
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