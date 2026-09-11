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Аргументы недели

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«Тор-М2» закрывает небо над Харьковщиной: как зенитчики группировки «Север» отбивают ежедневные атаки дронов

«Тор-М2» закрывает небо над Харьковщиной: как зенитчики группировки «Север» отбивают ежедневные атаки дронов

На харьковском направлении расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Север» продолжают круглосуточно обеспечивать надёжный щит от воздушных угроз.

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