Лавров: ЕС составил рекомендации для Украины для ударов «по сердцу России»

Лариса Фомичева

Ох, уж эти наши белые перчаточки!Для кого вообще у нас берегут тактическое ядерное оружие?Для американских индейцев? На уя вообще было тратить такие чумовые деньги,чтобы это оружие не применять? Каких это ежей надо пугать своей голой жопой? А ведь уже пора.Пора доказать всем этим выблядкам,шольцам и прочим,что Россия ни перед чем не остановится.А то они поставляют оружие на Украину,и как бы-ни при чём.Давно пора долбить по всем их заводам-электростанциям.А то они забыли,как наши деды их раком поставили.