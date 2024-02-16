Евросоюз подготовил рекомендации для Украины, призвав их делать ставку на поставку дальнобойного оружия, чтобы «достать до сердца России».
Лавров: ЕС составил рекомендации для Украины для ударов «по сердцу России»
Комментарии
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Лариса Фомичева
Ох, уж эти наши белые перчаточки!Для кого вообще у нас берегут тактическое ядерное оружие?Для американских индейцев? На уя вообще было тратить такие чумовые деньги,чтобы это оружие не применять? Каких это ежей надо пугать своей голой жопой? А ведь уже пора.Пора доказать всем этим выблядкам,шольцам и прочим,что Россия ни перед чем не остановится.А то они поставляют оружие на Украину,и как бы-ни при чём.Давно пора долбить по всем их заводам-электростанциям.А то они забыли,как наши деды их раком поставили.
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21 час.
michail kos
Издан 1001 том предупреждений-озабоченостей и юбилейная 101 книга красных линий от Лаврова и Захаровой.
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17 час.
Александр Семенов
А у меня очередной дурацкий вопрос: как это дальнобойное оружие попадет на Украину? И ПОЧЕМУ оно попадет? Почему до сих пор возможна переправка оружия по железной дороге, воздухом? Почему эти маршруты не уничтожены за 2 года войны? В случае обстрела "сердца России" вина будет не хохлов и не тех, кто это оружие поставил, а нас, допустивших этот обстрел.
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12 час.
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