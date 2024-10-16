Самый вкусный десерт без выпечки, а нужна только тыква и сгущенка

Елена Пшеничная там что то с молоком напутано... все же 200 мл или 500мл?

Вера Федорова Да, я тоже обратила на это внимание, но здесь, наверное, надо смотреть по консистенции. Кроме того, я, например, пользуюсь чаще агар-агаром, а не желатином- он быстрее загущает, и как-то сразу видно, сколько его требуется)).