Сезон тыквы в самом разгаре, а это значит, пришло время готовить вкусные и оригинальные блюда! Побалуйте родных и близких оригинальным десертом из тыквы, приготовить который довольно просто.
Самый вкусный десерт без выпечки, а нужна только тыква и сгущенка
Комментарии
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Елена Пшеничная
там что то с молоком напутано... все же 200 мл или 500мл?
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19 час.
Вера Федорова
Да, я тоже обратила на это внимание, но здесь, наверное, надо смотреть по консистенции. Кроме того, я, например, пользуюсь чаще агар-агаром, а не желатином- он быстрее загущает, и как-то сразу видно, сколько его требуется)).
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11 час.
L
Lyudmila
А может быть молока и пол литра если учесть что желатина надо целых 30 г, сгущенки аж целая банка и сахара 200г. От такого десерта ..опа слипнется. Да и самого десерта на фото целый лоток.
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7 час.
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