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Всё о женщинах

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На Авито открыли секреты неотразимости в новогоднюю ночь

На Авито открыли секреты неотразимости в новогоднюю ночь

По традиции самая плотная запись у мастеров красоты приходится на предновогодние дни. Для тех, кто из-за плотного графика не смог пробиться в парикмахерскую, но желает выглядеть неотразимо в новогоднюю ночь, визажист с Авито Услуг Маргарита Ежова из Новороссийска раскрыла несколько секретов красоты.

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