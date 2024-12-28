На Авито открыли секреты неотразимости в новогоднюю ночь

По традиции самая плотная запись у мастеров красоты приходится на предновогодние дни. Для тех, кто из-за плотного графика не смог пробиться в парикмахерскую, но желает выглядеть неотразимо в новогоднюю ночь, визажист с Авито Услуг Маргарита Ежова из Новороссийска раскрыла несколько секретов красоты.