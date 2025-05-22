В Петербурге объем выбросов в атмосферу сократился с 854 до 23 тонн в год

От транспорта – на 24,3 тысячи тонн Дважды обладатель звания «Газомоторная столица России», Петербург является лидером по развитию инфраструктуры для газомоторного топлива и газораспределительной системы, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.