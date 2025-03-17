Фантомные боли: почему итоги советско-финской войны не дают покоя Хельсинки

Восемьдесят пять лет назад закончилась советско-финская война . Когда СССР не хотел, но был вынужден вступить в вооруженный конфликт, победить финнов, отодвинуть границы на Запад от Ленинграда, и обеспечить безопасность страны на долгосрочную перспективу.