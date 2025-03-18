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Китай

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Си Цзиньпин проинспектировал провинцию Гуйчжоу на юго-западе Китая

Гуйян, 18 марта /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во второй половине дня понедельника совершил инспекционную поездку в деревню национальности дун в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/.

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