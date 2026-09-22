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Аргументы и Факты

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Испания усилила охрану Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов

Испания усилила охрану Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов

Испания ужесточила меры безопасности на границе анклава Сеута после того, как с марокканской стороны было зафиксировано скопление порядка нескольких сотен мигрантов, которые, по всей видимости, готовились к скоординированному штурму границы.

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