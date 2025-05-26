В России предложили строить пятиэтажки из дерева. Как они будут устроены

Зато, как гореть будут! Пожар в такой 5-этажке будет виден километров за 30!

AS

Anatoliy Skorohodov

"Великолепная" идея! А из соломы не пробовали? Она ещё лучше горит. У нас столько долбоящеров подвинутых рассудком, что вместо машин, будут дома поджигать. Конечно, дерево красиво и дышится легко, пока не горит. Никакая пропитка не поможет, от пытливого ума желающего зрелища и удовлетворения.