В России планируют масштабно вводить многоквартирные дома из дерева. Первые пятиэтажки могут появиться уже через пару лет.
В России предложили строить пятиэтажки из дерева. Как они будут устроены
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Зато, как гореть будут! Пожар в такой 5-этажке будет виден километров за 30!
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12 час.
Maxim
гореть не будут: пропитка - антипиретиком ..
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11 час.
AS
Anatoliy Skorohodov
"Великолепная" идея! А из соломы не пробовали? Она ещё лучше горит. У нас столько долбоящеров подвинутых рассудком, что вместо машин, будут дома поджигать. Конечно, дерево красиво и дышится легко, пока не горит. Никакая пропитка не поможет, от пытливого ума желающего зрелища и удовлетворения.
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2 час.
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