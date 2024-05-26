Силуанов объяснил, что означает новый указ Путина

Россия в ответ на действия США с активами будет поступать так же, как и они. Так министр финансов Антон Силуанов объяснил значение указа президента РФ Владимира Путина «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США».
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