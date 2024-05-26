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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Силуанов объяснил, что означает новый указ Путина

Россия в ответ на действия США с активами будет поступать так же, как и они. Так министр финансов Антон Силуанов объяснил значение указа президента РФ Владимира Путина «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США».

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