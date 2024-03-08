Медиамагнат Руперт Мердок женится на матери Даши Жуковой

Медиамагнат Руперт Мердок, которому в марте исполнится 93 года, сделал предложение руки и сердца 67-летней Елене Жуковой, матери основательницы музея "Гараж" Даши Жуковой и бывшей теще миллиардера Романа Абрамовича.
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