Невилл об «Арсенале»: «Все еще считаю, что они выиграют титул. Они будут смотреть на «Ливерпуль» и «Сити» и думать, что они не такие, как 3-4 года назад. Это большой шанс»

В 10-м туре лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (0:1) и сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Послушайте, я не сижу здесь сейчас, думая, что «Арсенал» выбыл из чемпионата, что это их откат.