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Пилоты российских Ми-35 применили тактику «огибания» рельефа для преодоления ПВО противника

Пилоты российских Ми-35 применили тактику «огибания» рельефа для преодоления ПВО противника

Экипажи вертолетов Ми-35 российских войск активно используют тактику максимального «огибания» рельефа в ходе специальной военной операции на Украине.

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