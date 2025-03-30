Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщили в Минобороны. «Подразделения группировки войск „Центр” в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики», – говорится в заявлении ведомства.
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