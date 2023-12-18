Гибель транспорта «Армения». Поиск места гибели

На основании многочисленных свидетельств «очевидцев», подкрепленных немецким архивным документом, у нас была полная уверенность, что «Армения» лежит на дне недалеко от берега в районе Гурзуфа – юго-восточней Ялты.
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