Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков заявил, что Запад ждут последствия за использование активов РФ

Песков заявил, что Запад ждут последствия за использование активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Запада использовать замороженные российские активы для помощи киевскому режиму и подчеркнул, что этот шаг будет иметь ответные последствия для западных стран.

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