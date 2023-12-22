Песков заявил, что Запад ждут последствия за использование активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Запада использовать замороженные российские активы для помощи киевскому режиму и подчеркнул, что этот шаг будет иметь ответные последствия для западных стран.
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