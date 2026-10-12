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ИА Регнум

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Один человек погиб, четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель погиб, еще четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом 12 октября сообщил оперштаб региона.

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