Политика Сегодня

1 120 подписчиков

Захарова: США давно бы уничтожили Россию при наличии такой возможности

Захарова: США давно бы уничтожили Россию при наличии такой возможности

США давно уничтожили бы Россию или захватили бы весь мир при наличии такой возможности. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх