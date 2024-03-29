Повод для путешествия: куда лучше поехать на праздники из Санкт-Петербурга

В 2024 году майские праздники разбиты на два периода по четыре дня – это отличный повод для небольшого и бюджетного путешествия по городам России Уже сейчас можно купить билеты на любое направление, главное – не упустить свою возможность сэкономить и приобрести их заранее.
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