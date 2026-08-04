Женских велогонщиц заподозрили в использовании накладок для улучшения аэродинамики

На женском этапе «Тур де Франс» несколько велогонщиц заподозрили в использовании специальных накладок под бюстгальтером, которые увеличивают объем груди и тем самым улучшают аэродинамические характеристики.
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