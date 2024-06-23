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Asean Daily: власти Бали хотят в пять раз поднять туристический сбор

Asean Daily: власти Бали хотят в пять раз поднять туристический сбор

Власти острова Бали планируют увеличить туристический сбор в пять раз, достигнув суммы 750 тысяч рупий, с целью привлечь «высококачественных» туристов и отпугнуть недисциплинированных, об этом информирует Asean Daily.

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