Nintendo Switch установила рекорд как самая долгоживущая домашняя консоль компани...

Nintendo Switch установила рекорд как самая долгоживущая домашняя консоль компанииNintendo Switch продолжает удивлять игровую индустрию, на этот раз установив новый рекорд долголетия среди домашних консолей японского гиганта.
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