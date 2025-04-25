Турпоток во Владивосток удвоился: 2,3 млн туристов в 2024 году

В 2024 году число туристов во Владивостоке достигло 2,3 млн, удвоив показатели предыдущего года. Основной поток составляют русские туристы, включая жителей Якутии и Хабаровского края, сообщили на X Тихоокеанском туристском форуме.
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