Идеальные джинсы для женщин старше 50 назвала стилист. Прощайте, скинни!

Стилист Дайан Коллинз рассказала, как без сожаления рассталась с некогда любимыми джинсами скинни. После долгих экспериментов я обнаружила, что современные клешеные модели не только дарят невероятный комфорт, но и творят настоящие чудеса с силуэтом.