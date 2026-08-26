В Крыму до конца года продлили запрет на размещение детей в лагерях и санаториях

В Крыму продлили запрет на прием и размещение детей в летних лагерях и санаториях до конца года. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов, он опубликован на сайте крымского правительства.
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