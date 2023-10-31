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Китай

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В Пекине открылся Всемирный молодежный форум развития

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Всемирный молодежный форум развития открылся в понедельник в Пекине. На мероприятии будет представлено 100 проектов, направленных на реализацию плана действий по глобальному развитию молодежи.

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