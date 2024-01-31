Все-таки Visions of Mana не появится в Game Pass на релизе Буквально вчера в магазине Xbox ...

Все-таки Visions of Mana не появится в Game Pass на релизеБуквально вчера в магазине Xbox засветилась информация о том, что грядущая экшен-RPG Visions of Mana появится в Game Pass в день релиза, а сейчас разработчики игры и сама Microsoft подтвердили, что данные на странице проекта были ошибкой.
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