В Киргизии заявили, что шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится

В МВД Киргизии сообщили, что в этом году в стране не будут проводить шествие «Бессмертного полка». «Учитывая угрозы общественной безопасности, Киргизия приняла решение не проводить марш «Бессмертный полк».
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