Челябинских журналистов «прокачали» московские эксперты

Выездной интенсив от Мастерской новых медиа прошли медиаменеджеры, редакторы и корреспонденты. Обучение представителей челябинского медиахолдинга «Гранада Пресс» и партнерских изданий прошло в рамках проекта «Интеграция».
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