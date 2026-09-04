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Пронедра

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Причины, почему гибнет рыба в Оленевке и Севастополе

Причины, почему гибнет рыба в Оленевке и Севастополе

В Оленевке массово погибли рыба и креветки, а у Севастополя на берег выбросило сарпу. Разбираемся в причинах двух необычных событий.

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