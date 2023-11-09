Ущерб в 56 млн: ОНФ просит ФСБ и СК проверить траты властей Челябинска на дороги

Активисты Народного Фронта требуют вернуть в бюджет деньги, потраченные на некачественный ремонт.Народный Фронт в Челябинске обратился в ФСБ и СК с просьбой проверить траты властей города на работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".