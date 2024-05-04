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Мугуруса о завершении карьеры: «Больше всего скучаю по команде. По атмосфере коллектива, чувству защищенности и совместным путешествиям»

Мугуруса о завершении карьеры: «Больше всего скучаю по команде. По атмосфере коллектива, чувству защищенности и совместным путешествиям»

Она ответила, что ей больше всего запомнилось за время карьеры, помимо титулов на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и итоговом турнире.

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