Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США: одной фразой он поставил на место НАТО

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Трамп известный балабол. И никто уже не принимает его заявления всерьез. Сегодня он несет одно, завтра другое, послезавтра третье...
США напрямую воевать ни с кем уже и никогда не сможет, но шакалит по всему Миру, начиная с Венесуэлы. Пытается наложить поганую лапу на мировую нефть, особенно в Персидском Заливе. В Иране уже получили по зубам! Трамп "воюет" с Миром своим излюбленным методом: лицемерием и интригами. Украина в прошлом. Тяжесть войны с Россией переносится им на СМП!