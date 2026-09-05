Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США: одной фразой он поставил на место НАТО Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США Дональд Трамп одной своей фразой поставил на место НАТО Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Спецпосланники американского президента – его зять Джаред Кушнер и бизнес-партнер Трампа Стив Уиткофф – прибыли утром в субботу, 5 сентября 2026 года, в Москву.