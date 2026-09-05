Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 615 подписчиков

Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США: одной фразой он поставил на место НАТО

Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США: одной фразой он поставил на место НАТО

Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США: одной фразой он поставил на место НАТО Трамп сделал заявление о Владимире Путине накануне переговоров России и США Дональд Трамп одной своей фразой поставил на место НАТО Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву Спецпосланники американского президента – его зять Джаред Кушнер и бизнес-партнер Трампа Стив Уиткофф – прибыли утром в субботу, 5 сентября 2026 года, в Москву.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Переверзев
Александр Переверзевизменено

США напрямую воевать ни с кем уже и никогда не сможет, но шакалит по всему Миру, начиная с Венесуэлы. Пытается наложить поганую лапу на мировую нефть, особенно в Персидском Заливе. В Иране уже получили по зубам!  Трамп  "воюет" с Миром своим излюбленным методом: лицемерием и интригами. Украина в  прошлом. Тяжесть войны с Россией переносится им на СМП!