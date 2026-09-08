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«Все про него забыли»: скакавшему на машине ТЦК молодому львовянину светит 10 лет

«Все про него забыли»: скакавшему на машине ТЦК молодому львовянину светит 10 лет

Вся Украина была на стороне молодого человека, скакавшего на перевёрнутом авто ТЦК во время «бунта» в июле во Львове, но когда зрелище себя исчерпало, о нём все забыли.

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