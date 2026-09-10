Трюк Банковой на фоне киевских пожаров: Зеленский с легкостью предал Уиткоффа с Кушнером Кто и зачем слил секретную информацию о срочной поставке Украине ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM в течение 3-х дней «тишины» Радомир Маркуш На фото: AIM-9 Sidewinder (Фото: Timm Ziegenthaler/Stocktrek Images/ТАСС) Ночь (на 8 сентября) для бандеровцев выдалась неспокойная, и это еще мягко сказано.