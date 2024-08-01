Аэроэкспрессы перестали ходить между Киевским вокзалом и Внуково

Поезда «Аэроэкспресс» с 1 августа ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково». Теперь железнодорожные перевозки там будет осуществлять Центральная пригородная пассажирская компания, передает РИА Новости.
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