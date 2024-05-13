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Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»

«Существует большое давление, призывающее людей молчать, поэтому я понимаю, почему большинство людей воздерживаются [от высказываний на эту тему], но сейчас я потихоньку старею, я в достаточной безопасности и не могу молчать о том, что происходит.

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