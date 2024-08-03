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Селезнев о задержании на Мальдивах: заковали в наручники и запихнули в самолет

Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Роман Селезнев в эксклюзивном интервью "Известиям" рассказал, что в 2014 году агенты секретной американской службы задержали его в аэропорту на Мальдивах, заковали в наручники и запихнули в частный самолет.

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