Селезнев о задержании на Мальдивах: заковали в наручники и запихнули в самолет

Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Роман Селезнев в эксклюзивном интервью "Известиям" рассказал, что в 2014 году агенты секретной американской службы задержали его в аэропорту на Мальдивах, заковали в наручники и запихнули в частный самолет.