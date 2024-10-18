В Госдуме предложили суду решать вопрос о контактах детей и родителей в разводе

Это позволит защитить интересы ребенка и обеспечить связь с обоими родителями даже после развода Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предлагает судам решать вопрос об общении несовершеннолетних детей с родителем, проживающим отдельно на стадии развода, сообщает РИА Новости.