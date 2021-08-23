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В аэропорту Кабула произошла перестрелка с участием немецких и американских военных

В аэропорту Кабула произошла перестрелка с участием немецких и американских военных

Погиб афганский силовик, еще трое ранены, сообщили в Вооруженных силах Германии. Как сообщает ТАСС, стрельба произошла утром во вторник в аэропорту Кабула между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными, один афганский силовик погиб.

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