В аэропорту Кабула произошла перестрелка с участием немецких и американских военных

Погиб афганский силовик, еще трое ранены, сообщили в Вооруженных силах Германии. Как сообщает ТАСС, стрельба произошла утром во вторник в аэропорту Кабула между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными, один афганский силовик погиб.