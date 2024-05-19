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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Джикии о переходе в «Ростов»: «Интересный вариант. Поговорю с их спортивным директором» 

В субботу «Спартак» объявил об уходе защитника по окончании сезона. — Ходят слухи, что Джикия может оказаться в «Ростове».

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