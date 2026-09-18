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Культуромания

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В кинопарке «Москино» проходят экскурсии по декорациям сериала «Трудно быть богом»

В кинопарке «Москино» проходят экскурсии по декорациям сериала «Трудно быть богом»

17 сентября в кинопарке «Москино» открылась новая экскурсионная программа по натурной площадке «Города Ближнего Востока и Средней Азии», где построили декорации для сериала «Трудно быть богом».

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