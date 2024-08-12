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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России

Контрольные прокаты юниорской сборной России Новогорск 14 августа Юноши, короткая программа 15:00 Девушки, короткая программа 16:20 15 августа Юноши, произвольная программа 15:00 Девушки, произвольная программа 16:40 21 августа Пары, короткая программа 15:00 22 августа Пары, произвольная программа 15:00 28 августа Танцы на льду, ритм-танец 15:00 29 августа Танцы на льду, произвольный танец 15:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

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