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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Уже зачисленных в школы детей мигрантов не обяжут сдавать тест по русскому языку

Уже зачисленных в школы детей мигрантов не обяжут сдавать тест по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит в этом целесообразности Дети мигрантов, которых уже зачислили в школы, не будут писать тест по русскому языку, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Это почему зачисленные не должны тестироваться? Они так и будут мычать в классах и не давать учиться другим детям?????
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9 час.
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