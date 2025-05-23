Уже зачисленных в школы детей мигрантов не обяжут сдавать тест по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит в этом целесообразности Дети мигрантов, которых уже зачислили в школы, не будут писать тест по русскому языку, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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