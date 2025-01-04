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Царьград

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Поддержка бизнеса в ДНР: на 22% больше предпринимателей в 2024 году

Поддержка бизнеса в ДНР: на 22% больше предпринимателей в 2024 году

В 2024 году поддержка предпринимательства в ДНР достигла 4 млрд рублей, что увеличило число бизнесов на 22% по сравнению с 2023 годом.

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