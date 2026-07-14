Анализ градостроительного потенциала земельного участка – юридическая сторона

Анализ градостроительного потенциала земельного участка – юридическая сторонаВопрос о градостроительном потенциале участка в прикладном смысле сводится к тому, какие варианты использования участка допустимы с точки зрения публичного права, какие из них реализуемы на практике и какие из них имеют экономический смысл с учётом доступных технико-экономических параметров проекта, налоговой нагрузки иных платежей в бюджет.