Суд Узбекистана приговорил 50-летнего экс-вагнеровца к 5 годам за участие в СВО

В Узбекистане суд по уголовным делам приговорил 50-летнего жителя города Янгиюль к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на территории Украины в составе частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
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