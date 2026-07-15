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Газета.ру

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Железняк: Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК

Железняк: Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский на фракции "Слуга народа" объяснил замену министра обороны Михаила Федорова тем, что тот провалил реформу ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

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